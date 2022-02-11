Японец Хирано завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в хафпайпе, Шон Уайт — четвертый
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал хафпайпа у мужчин.
Золотую медаль завоевал японец Аюму Хирано с результатом 96,00 балла. Серебро у австралийца Скотта Джеймса (92,50), замкнул тройку призеров Ян Шеррер из Швейцарии (87,25). Американец Шон Уайт занял четвертое место.
Российские спортсмены не принимали участие в финале.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Хаф-пайп
Финал
1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 92,50
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
4. Шон Уайт (США) — 85,00
5. Тэйлор Голд (США) — 81,75
6. Валентино Гусели (Австралия) — 79,75
7. Чейз Джоси (США) — 79,50
8. Андре Хефлиш (Германия) — 76,00
9. Каишу Хирано (Япония) — 75,50
10. Юто Тоцука (Япония) — 69,75
11. Патрик Бюргенер (Швейцария) — 69,50
12. Рука Хирано (Япония) — 13,00