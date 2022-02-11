Японец Хирано завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в хафпайпе, Шон Уайт — четвертый

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал хафпайпа у мужчин.

Золотую медаль завоевал японец Аюму Хирано с результатом 96,00 балла. Серебро у австралийца Скотта Джеймса (92,50), замкнул тройку призеров Ян Шеррер из Швейцарии (87,25). Американец Шон Уайт занял четвертое место.

Российские спортсмены не принимали участие в финале.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Хаф-пайп

Финал

1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00

2. Скотт Джеймс (Австралия) — 92,50

3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25

4. Шон Уайт (США) — 85,00

5. Тэйлор Голд (США) — 81,75

6. Валентино Гусели (Австралия) — 79,75

7. Чейз Джоси (США) — 79,50

8. Андре Хефлиш (Германия) — 76,00

9. Каишу Хирано (Япония) — 75,50

10. Юто Тоцука (Япония) — 69,75

11. Патрик Бюргенер (Швейцария) — 69,50

12. Рука Хирано (Япония) — 13,00