Вик Уайлд заплакал после завоевания бронзы в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд не смог сдержать слез после завоевания бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

После финиша в заезде за третье место, в котором Уайлд победил 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера, россиянин заплакал.

Бронзовая медаль 35-летнего Уайлда стала третьей для России на Олимпиаде в Пекине. Также на счету российской команды, идущей на третьем месте в медальном зачете, 2 золотых и 3 серебряных медали.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.