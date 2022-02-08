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Сегодня, 10:58

Вик Уайлд заплакал после завоевания бронзы в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Вик Уайлд.
Фото Reuters

Российский сноубордист Вик Уайлд не смог сдержать слез после завоевания бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

После финиша в заезде за третье место, в котором Уайлд победил 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера, россиянин заплакал.

Бронзовая медаль 35-летнего Уайлда стала третьей для России на Олимпиаде в Пекине. Также на счету российской команды, идущей на третьем месте в медальном зачете, 2 золотых и 3 серебряных медали.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмен стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Олимпиада-2022. Вик Уайлд. Олимпиада 2022: Уайлд взял бронзу! Большунов пропустит спринт, Семененко обошел Ханю и новый старт биатлонистов. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Сноуборд
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