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Сегодня, 21:45

Уайлд: «Сегодня я просто катался как умею, без ожиданий и страха. Спасибо Россия!»

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский сноубордист Вик Уайлд опубликовал новый пост в Instagram.

«Сегодня я просто катался как умею, без ожиданий, без страха, и сделал то, чего никогда не забуду. Спасибо Россия!» — написал спортсмен.

Публикация от Vic Wild (@vicwild)

8 февраля Вик стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

Золотую медаль завоевал Беньямин Карл из Австралии, серебряным призером стал Тим Мастнак (Словения).

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Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Сноуборд
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