Уайлд: «Сегодня я просто катался как умею, без ожиданий и страха. Спасибо Россия!»
Российский сноубордист Вик Уайлд опубликовал новый пост в Instagram.
«Сегодня я просто катался как умею, без ожиданий, без страха, и сделал то, чего никогда не забуду. Спасибо Россия!» — написал спортсмен.
8 февраля Вик стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.
Золотую медаль завоевал Беньямин Карл из Австралии, серебряным призером стал Тим Мастнак (Словения).
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