Уайлд: «Сегодня я просто катался как умею, без ожиданий и страха. Спасибо Россия!»

Российский сноубордист Вик Уайлд опубликовал новый пост в Instagram.

«Сегодня я просто катался как умею, без ожиданий, без страха, и сделал то, чего никогда не забуду. Спасибо Россия!» — написал спортсмен.

8 февраля Вик стал бронзовым призером Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

Золотую медаль завоевал Беньямин Карл из Австралии, серебряным призером стал Тим Мастнак (Словения).