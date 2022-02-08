Вик Уайлд награжден бронзовой медалью Олимпиады в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд выиграл заезд за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. 8 февраля состоялась официальная церемония награждения призеров соревнований.

В заезде 35-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера. Победителем стал австриец Бенжамин Карл. На втором месте расположился Тим Мастняк из Словении.

Уайлд имел американское гражданство до 2012 года, когда он получил российский паспорт. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.