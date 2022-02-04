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Сегодня, 07:07

Сноубордистка из Японии покидает Олимпиаду после страшного падения в слоупстайле

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Рина Йосика.
Фото Twitter

Сборная Японии объявила, что сноубордистка Рина Йосика возвращается домой из-за последствий жуткого падения в квалификации слоуптайла в четверг.

22-летняя спортсменка рухнула на снег и не сумела подняться после одного из тренировочных прыжков. Бригада медиков почти 20 минут эвакуировала Йосику с трассы, поскольку все движения доставляли девушке жуткую боль. Затем Рина была доставлена в больницу.

Обследовав травмированную, врачи заявили, что она нуждается в длительном лечении, и не сможет принимать участие в дальнейших соревнования в Пекине — ни в слоупстайле, ни в биг-эйре.

Олимпиада
Сноуборд
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