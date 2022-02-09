Шон Уайт вышел в финал Олимпиады в Пекине в хаф-пайпе
Трехкратный олимпийский чемпион в хаф-пайпе Шон Уайт вышел в финал Олимпиады в Пекине.
Американец занял четвертое место в квалификации, набрав 86,25 балла. Россия не была представлена в этой дисциплине. В финал вышли 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.
Игры в Китае стали для Уайта пятыми в карьере. На предыдущих четырех Олимпиадах американец побеждал трижды, уступив только в Сочи-2014. Тогда чемпионом стал швейцарец российского происхождения Юрий Подладчиков, а Уайт занял четвертое место.
Финал в хаф-пайпе у мужчин состоится 11 февраля, начало — в 4.30 (мск).
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Хаф-пайп
Квалификация
1. Аюму Хирано (Япония) — 93,25
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 91,25
3. Рука Хирано (Япония) — 87,00
4. Шон Уайт (США) — 86,25
5. Валентино Гусели (Австралия) — 85,75
6. Юто Тоцука (Япония) — 84,50
7. Тэйлор Голд (США) — 81,25
8. Михаэль Шерер (Швейцария) — 79,25
9. Каишу Хирано (Япония) — 77,25
10. Андре Хефлиш (Германия) — 75,00
11. Патрик Бюргенер (Швейцария) — 73,00
12. Чейз Джоси (США) — 69,50