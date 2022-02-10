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Сегодня, 08:05

Российский сноубордист Донских выступит в 1/8 финала борд-кросса

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Донских.
Фото Getty Images

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась квалификации в борд-кроссе у мужчин.

Российский сноубордист Даниил Донских показал 25-й результат. В 1/8 финала Донских выступит в четверке с австралийцем Камероном Болтоном, итальянцем Лоренцо Саммаривой и Лоаном Боццоло из Франции.

1/8 финала пройдет сегодня, 10 февраля и начнется в 9:25 мск.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Борд-кросс

Квалификация

1. Элиот Гронден (Канада) — 1.16,29

2. Юлиан Люфтнер (Австрия) — 1.17,00

3. Якоб Душек (Австрия) — 1.17,05

4. Алессандро Хеммерле (Австрия) — 1.17,24

5. Мартин Нерль (Германия) — 1.17,38

6. Омар Визинтин (Италия) — 1.17,68

7. Хаген Кирни (США) — 1.17,81

8. Кэмирон Болтон (Австрия) — 1.17,92

9. Лоренцо Соммарива (Италия) — 1.17,98

10. Ник Баумгартнер (США) — 1.18,01...

...25. Даниил Донских (Россия) — 1.19,36

Олимпиада
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