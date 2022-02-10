Российский сноубордист Донских выступит в 1/8 финала борд-кросса
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась квалификации в борд-кроссе у мужчин.
Российский сноубордист Даниил Донских показал 25-й результат. В 1/8 финала Донских выступит в четверке с австралийцем Камероном Болтоном, итальянцем Лоренцо Саммаривой и Лоаном Боццоло из Франции.
1/8 финала пройдет сегодня, 10 февраля и начнется в 9:25 мск.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Борд-кросс
Квалификация
1. Элиот Гронден (Канада) — 1.16,29
2. Юлиан Люфтнер (Австрия) — 1.17,00
3. Якоб Душек (Австрия) — 1.17,05
4. Алессандро Хеммерле (Австрия) — 1.17,24
5. Мартин Нерль (Германия) — 1.17,38
6. Омар Визинтин (Италия) — 1.17,68
7. Хаген Кирни (США) — 1.17,81
8. Кэмирон Болтон (Австрия) — 1.17,92
9. Лоренцо Соммарива (Италия) — 1.17,98
10. Ник Баумгартнер (США) — 1.18,01...
...25. Даниил Донских (Россия) — 1.19,36