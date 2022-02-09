Российская сноубордистка Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе

Российская сноубордистка Мария Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе.

В 1/8 финала россиянка заняла третье место, уступив финишировавшей на втором месте канадке Зои Бергерманн 0,05 секунды.

В четвертьфинал выходят две лучших спортсменки из каждого заезда в 1/8 финала.

Помимо Васильцовой, в 1/8 финала Россию в борд-кроссе у женщин представят Александра Паршина, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль.