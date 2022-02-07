Канадский сноубордист Паррот выиграл золото Олимпиады в слоупстайле
Канадский сноубордист Макс Паррот выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в дисциплине «слоупстайл».
Второе место занял китаец Йиминг Су. Замкнул тройку еще один представитель Канады Марк Макморрис.
Российские спортсмены в финальной стадии соревнований участия не принимали.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Слоупстайл
Финал
1. Макс Паррот (Канада) — 90,96 (79,86 + 90,96 + 36,56)
2. Йиминг Су (Китай) — 88,70 (78,38 + 88,70 + 66,58)
3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53 (76,98 + 80,85 + 88,53)
4. Редмонд Джерард (США) — 83,25 (83,25 + 71,86 + 28,65)
5. Эмилиано Лауци (Италия) — 80,01 (80,01 + 27,48 + 39,48)
6. Крис Корнинг (США) — 65,11 (31,58 + 20,78 + 65,11)
7. Монс Ройсланн (Норвегия) — 63,33 (29,01 + 63,33 + 52,53)
8. Кайто Хамада (Япония) — 59,36 (25,90 + 15,91 + 59,36)
9. Себастьен Тутан (Канада) — 54,00 (52,63 + 30,40 + 54,00)
10. Такеру Оцука (Япония) — 52,80 (52,75 + 50,58 + 52,80)
11. Столе Саннбек (Норвегия) — 39,66 (29,05 + 27,43 + 39,66)
12. Шон Фитцсимонс (США) — 29,61 (29,48 + 29,61 + 26,61)