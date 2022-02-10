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Сегодня, 10:24

Австрийский сноубордист Хеммерле стал олимпийским чемпионом в борд-кроссе

Иван Торопцев
Корреспондент

Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле стал олимпийским чемпионом в борд-кроссе.

Хеммерле одержал победу в финальном заезде. Серебряным призером стал канадец Элиот Гронден, бронза — у итальянца Омара Визинтина.

Единственный россиянин, выступавший в этой дисциплине — Даниил Донских — завершил участие в соревнованиях в 1/8 финала.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Борд-кросс

Финал

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Омар Визинтин (Италия)

4. Юлиан Люфтнер (Австрия)

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