Австрийский сноубордист Хеммерле стал олимпийским чемпионом в борд-кроссе
Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле стал олимпийским чемпионом в борд-кроссе.
Хеммерле одержал победу в финальном заезде. Серебряным призером стал канадец Элиот Гронден, бронза — у итальянца Омара Визинтина.
Единственный россиянин, выступавший в этой дисциплине — Даниил Донских — завершил участие в соревнованиях в 1/8 финала.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Борд-кросс
Финал
1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
2. Элиот Гронден (Канада)
3. Омар Визинтин (Италия)
4. Юлиан Люфтнер (Австрия)
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