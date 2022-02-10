Американка Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в хафпайпе

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал соревнований по хафпайпу у женщин.

Золотую медаль завоевала американка Хлоя Ким с результатом 94,00, серебро у испанка Керальт Кастельет (90,25), замкнула тройку призерок Сена Томита из Японии (88,25).

Российские спортсменки не были представлены в финале.

Хлоя Ким на Олимпиаде-2018 также завоевала золотую медаль в хафпайпе.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Хафпайп

Финал

1. Хлоя Ким (США) — 94,00

2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25

3. Сена Томита (Япония) — 88,25

4. Цай Сютун (Китай) — 81,25

5. Руки Томита (Япония) — 80,50

6. Элизабет Хоскинг (Канада) — 79,25

7. Беренайс Вики (Швейцария) — 76,25

8. Лю Цзяюй (Китай) — 73,50

9. Мицуки Оно (Япония) — 71,50

10. Брук Дондт (Канада) — 66,75

11. Лейлани Эттель (Германия) — 57,50

12. Лен Кю (Китай) — 53,75