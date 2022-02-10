Американка Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в хафпайпе
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал соревнований по хафпайпу у женщин.
Золотую медаль завоевала американка Хлоя Ким с результатом 94,00, серебро у испанка Керальт Кастельет (90,25), замкнула тройку призерок Сена Томита из Японии (88,25).
Российские спортсменки не были представлены в финале.
Хлоя Ким на Олимпиаде-2018 также завоевала золотую медаль в хафпайпе.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Хафпайп
Финал
1. Хлоя Ким (США) — 94,00
2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25
3. Сена Томита (Япония) — 88,25
4. Цай Сютун (Китай) — 81,25
5. Руки Томита (Япония) — 80,50
6. Элизабет Хоскинг (Канада) — 79,25
7. Беренайс Вики (Швейцария) — 76,25
8. Лю Цзяюй (Китай) — 73,50
9. Мицуки Оно (Япония) — 71,50
10. Брук Дондт (Канада) — 66,75
11. Лейлани Эттель (Германия) — 57,50
12. Лен Кю (Китай) — 53,75