Йохауг выиграла марафон, Непряева не смогла завершить гонку

Турнир лыжников на Олимпийских играх завершился тем же, чем и начался — победой несгибамой норвежки Терезы Йохауг, которая стала трехкратной чемпионкой Пекина-2022

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки.

Женщины. Масс-старт, 30 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0

2. Джессика Диггинс (США) — 1.43,3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 2.33,3

4. Юнна Сундлинг (Швеция) — 2.35,4

5. Татьяна Сорина (Россия) — 2.37,2...

9. Мария Истомина (Россия) — 3.06,1...

17. Анастасия Рыгалина (Россия) — 6.28,1

Соревнования по лыжным гонкам в Чжанцзякоу начались более двух недель назад, и тогда норвежка Тереза Йохауг в скиатлоне быстро убежала от конкуренток и уверенно выиграла. Прошло 15 дней, и она была готова повторить тот же самый маневр уже в марафоне — гонке на 30 километров свободным стилем. Более того, почти не было сомнений, что у нее это получится. Мы же надеялись, что кто-то из россиянок сможет повторить достижение Натальи Непряевой, взявшей в том самом дебютном скиатлоне серебро.

Экстремальные условия

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий мужчинам пришлось выходить на старт на час позже. Да и сам марафон полноценным не получился — после долгих консультаций организаторы и международная федерация приняли решение бежать вместо 50 километров «только» 28,4. Получалось, что женщинам в воскресенье предстоит пробежать даже больше. Впрочем, победа Александра Большунова и серебро Ивана Якимушкина менее яркими от этого не стали.

У девушек старт заблаговременно передвинули на три с половиной часа — на 11 утра по пекинскому времени вместо 14.30. Условия, впрочем, за сутки мало изменились, на трассе царил все тот же пронизывающий ветер, который затруднял передвижение по дистанции и усиливал мороз, лыжню местами переметало. Словом, экстремальная обстановка для самой сложной гонки в расписании Игр.

Без малейшего шанса ошибиться можно было назвать Йохауг главным фаворитом марафона — помимо прочего, она действующая чемпионка мира в этой дисциплине. Список других соискательниц наград составить было тоже несложно — норвежки Тириль и Лотте Венг, финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски, шведка Эбба Андерссон, американки Джессика Диггинс и Рози Бреннан, австрийка Тереза Штадлобер, немка Виктория Карл.

Россию в этой гонке, кроме Непряевой, представляли участница золотой эстафеты Татьяна Сорина, дебютантка Мария Истомина, а также Анастасия Рыгалина, не выходившшая на старт со времен скиатлона.

Ракета Йохауг

В отличие от мужской гонки, большой группой спортсменки шли недолго. Как и ожидалось, Йохауг почти со старта включила форсаж и полетела вперед. Побег от пелотона вместе с ней совершили Нисканен, Пярмякоски, Андерссон, Диггинс и француженка Дельфин Клодель. При этом обе финки вскоре отстали и вместе с Бреннан стали первой группой преследования — лидеров осталось четверо.

Таким образом, уже ко второй половине первого круга пелотон разбился на несколько мини-групп — в третьей из них шла Сорина, в следующей — Рыгалина с Истоминой. А вот Непряева, уже сделавшая на этой Олимпиаде очень многое, после третьего-четвертого километра стала стремительно терять позиции, и в итоге повторила судьбу Йоханнеса Клебо в мужском марафоне. Еще до конца первого 7,5-километрового отрезка камеры выхватили Непряеву, уже с лыжами в руках направляющуюся на выход с трассы. Россиянок в гонке осталось трое.

Тем временем просвет между четверкой лидеров и преследовательницами, которых было около десятка, к четверти дистанции вырос до полуминуты. А сами лидеры на первом километре второго круга сбросили Клодель и остались втроем. Но ненадолго, потому что Йохауг продолжала наращивать темп и к отметке 10,4 километра ехала уже одна — в 16 секундах от Диггинс, 32 — от Андерссон и минуте с лишним от группы. Борьба за золото, по сути, закончилась к исходу первой трети марафона.

Борьба за бронзу

Но остальные медали оставались в розыгрыше. На конец второго круга ситуация выглядела так — Диггинс в 27 секундах позади лидера и в 48 секундах впереди Андерссон. А шведка уже почти влилась в общую группу. Но сдаваться не думала — между 16-м и 18-м километрам Эбба сумела прибавить и снова отъехала от преследовательниц на полминуты. Тем временем группа проигрывала Йохауг уже больше двух минут.

Сорина и Истомина на протяжении всего этого времени продолжали держаться в конце первого десятка. А вот Рыгалина, шедшая 14-й, проигрывала им около минуты, а Йохауг — больше трех. Но это далеко не предел, ведь те же сестры Венг, находившиеся на 17-18-й позициях, отставали от соотечественницы примерно четыре минуты. Тереза вообще не собиралась притормаживать, и все увеличивала отрыв от преследовательниц.

К концу третьего круга Сорина отставала от Андерссон на 34 секунды, Истомина — на 36. И главной интригой последнего отрезка дистанции было то, сможет ли группа настичь шведку и побороться за бронзу. Тем временем от преследовательниц попробовали отделиться Бреннан, Нисканен и Клодель. И к сожалению, за пять километров от финиша от соперниц начала отставать Истомина.

Дальше был финиш Йохауг с флагом, серебро Диггинс едва ли не в двух минутах, и все-таки состоявшаяся борьба за бронзу. Андерссон не удержалась на третьем месте — за 500 метров до финиша ее достала Нисканен. Тут же как чертик из табакерки за финкой выскочила Сорина, подарив нам надежду на медаль. Но на финишной прямой Татьяна не смогла конкурировать с Нисканен, а сзади еще и накатила олимпийская чемпионка в спринте Юнна Сундлин. В итоге Сорина пятая, а Истомина попала в топ-10.