Лыжники тащат Россию в общем зачете. Команда Вяльбе творит чудеса

Золотое поколение, золотая эпоха.

У России в Пекине 17 медалей. При этом практически добрую половину принесли лыжники. Семь подиумов! Причем сразу три золота! Две эстафетные победы — абсолютная фантастика. За 24 часа в стране стало на восемь олимпийских чемпионов больше. А сколько детей влюбилось в лыжи — невозможно сосчитать.

У нас не просто одна звезда, которая тащит. У нас — команда-звезда. Россыпь ярких спортсменов, классные тренеры, трудоголики в сервисе, душевный президент. Как все прыгают от счастья и обнимаются после побед — это надо видеть. И каждый как мантру повторяет: «Вид спорта у нас индивидуальный. А результат дает только командность».

Атмосфера настолько домашняя, что уходить со стадиона категорически не хочется. Вот вроде тренеры конкурируют между собой. А глядишь — после эстафеты Бородавко и Крамер сидят в обнимку. Шутки и подколы — постоянная составляющая. Все по-семейному, по-настоящему. К любому можно обратиться с любой просьбой. Русский? Тебе точно помогут.

Отсюда и результат. При этом Елена Вяльбе не успокаивается на достигнутом. Говорит, что они должны подстраховывать другие виды. Ведь цель в 30 медалей, поставленную президентом ОКР Станиславом Поздняковым, никто не отменял. И лыжники закрывают дыры. В биатлоне у нас явно хромает женская команда, недобрали своего в сноуборде и фристайле, провал в санях. Зато что творят Большунов и Ко!

Космические по эмоциям эстафеты, долгожданное личное золото Большунова, медали Непряевой, Спицова и Терентьева. Вау! И это еще не конец. Впереди командные спринты и марафоны! В каждом виде Россия претендует на медали, а в мужской части — на золотые. И это еще не получились личные гонки у Устюгова, Ступак и Сориной...

— Что вы делаете? — спросил я у Егора Сорина, когда Устюгов финишировал с флагом.

— Пишем историю, — улыбнулся он.

И это — абсолютная правда. Таких мощных команд у зимней спортивной России, наверное, не было. Во времена СССР — да, а в новейшей истории — едва ли. В 90-е была крутая женская лыжная сборная, но проседали мужики. Периодически сверкали биатлонисты, но не так ярко. Сильны слаломисты в сноуборде, но остальные дисциплины сильно хромают. Классная команда сейчас в фигурном катании, но все-таки не настолько. Нынешняя команда — номер один.

Мы живет в золотую эпоху российских лыжных гонок. Давайте наслаждаться и ценить это.