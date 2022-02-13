Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 17:30

Лыжники тащат Россию в общем зачете. Команда Вяльбе творит чудеса

Владимир Иванов считает, что Россия переживает золотую эпоху лыжных гонок
Владимир Иванов
Обозреватель
Счастливая Елена Вяльбе и победители эстафеты Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов с олимпийской командой сборной России по лыжным гонкам на Играх в Пекине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Золотое поколение, золотая эпоха.

У России в Пекине 17 медалей. При этом практически добрую половину принесли лыжники. Семь подиумов! Причем сразу три золота! Две эстафетные победы — абсолютная фантастика. За 24 часа в стране стало на восемь олимпийских чемпионов больше. А сколько детей влюбилось в лыжи — невозможно сосчитать.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и&nbsp;Сергей Устюгов принесли нашей мужской команде первое эстафетное олимпийское золото за&nbsp;42 года. Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты

У нас не просто одна звезда, которая тащит. У нас — команда-звезда. Россыпь ярких спортсменов, классные тренеры, трудоголики в сервисе, душевный президент. Как все прыгают от счастья и обнимаются после побед — это надо видеть. И каждый как мантру повторяет: «Вид спорта у нас индивидуальный. А результат дает только командность».

Публикация от Denis Spitsov (@spitsov_ds)

Атмосфера настолько домашняя, что уходить со стадиона категорически не хочется. Вот вроде тренеры конкурируют между собой. А глядишь — после эстафеты Бородавко и Крамер сидят в обнимку. Шутки и подколы — постоянная составляющая. Все по-семейному, по-настоящему. К любому можно обратиться с любой просьбой. Русский? Тебе точно помогут.

Отсюда и результат. При этом Елена Вяльбе не успокаивается на достигнутом. Говорит, что они должны подстраховывать другие виды. Ведь цель в 30 медалей, поставленную президентом ОКР Станиславом Поздняковым, никто не отменял. И лыжники закрывают дыры. В биатлоне у нас явно хромает женская команда, недобрали своего в сноуборде и фристайле, провал в санях. Зато что творят Большунов и Ко!

Космические по эмоциям эстафеты, долгожданное личное золото Большунова, медали Непряевой, Спицова и Терентьева. Вау! И это еще не конец. Впереди командные спринты и марафоны! В каждом виде Россия претендует на медали, а в мужской части — на золотые. И это еще не получились личные гонки у Устюгова, Ступак и Сориной...

— Что вы делаете? — спросил я у Егора Сорина, когда Устюгов финишировал с флагом.

— Пишем историю, — улыбнулся он.

Олимпийские чемпионы Пекина в&nbsp;лыжной эстафете на&nbsp;цветочной церемонии: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и&nbsp;Сергей Устюгов (слева направо). «Мы рубились за страну и за всех нас». Российские лыжники — об историческом триумфе в эстафете

И это — абсолютная правда. Таких мощных команд у зимней спортивной России, наверное, не было. Во времена СССР — да, а в новейшей истории — едва ли. В 90-е была крутая женская лыжная сборная, но проседали мужики. Периодически сверкали биатлонисты, но не так ярко. Сильны слаломисты в сноуборде, но остальные дисциплины сильно хромают. Классная команда сейчас в фигурном катании, но все-таки не настолько. Нынешняя команда — номер один.

Мы живет в золотую эпоху российских лыжных гонок. Давайте наслаждаться и ценить это.

Сборная России опередила норвежскую и&nbsp;французскую команды.
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Маркус Крамер
Юлия Ступак (Белорукова)
Юрий Бородавко
4
113
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Россия пока не дождалась золота в коньках. Расстроенная Голикова увозит бронзу на 500 метрах
Дарья Качанова: «Моя основная дистанция — 1000 метров, к ней готовлюсь и настраиваюсь на высокий результат»
Медали в танцах на льду и шанс в акробатике. Чего ждать 14 февраля
Цветков поздравил Латыпова с бронзой пасьюта на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля
Матыцин поздравил шорт-трекиста Ивлиева с завоеванием серебряной медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Проиграть главную гонку восьми лет, но выиграть — главную в жизни. Судьба Сергея Устюгова
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости