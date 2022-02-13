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Большунов догнал Вяльбе по медалям. Александр обходит великих, но Клебо не отстает

Российский лыжник Большунов догнал Вяльбе по количеству олимпийских медалей
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Елена Вяльбе и Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олимпийские гонки Александра Большунова.
Отечественные спортсмены, которые выиграли более пяти медалей зимних Олимпиад.
Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Лыжники, которые выиграли больше семи олимпийских медалей.
Лидеры по числу олимпийских медалей на зимних Играх.
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Никто из наших мужчин не выигрывал больше медалей на зимних Олимпиадах, чем Сан Саныч.

Александр Большунов, который бежал второй этап в российской эстафете в Пекине, выиграл седьмую в карьере медаль Игр. 25-летний лыжник ни в одной из своих олимпийских гонок не опускался ниже третьего места. Из Кореи Большунов привез три серебра и одну бронзу, а в Китае дважды поднялся на высшую ступень пьедестала и однажды стал вторым. Впереди у лидера сборной России еще две гонки — спринтерская эстафета классическим ходом и 50-километровый масс-старт коньком.

Олимпийские гонки Александра Большунова.
Олимпийские гонки Александра Большунова.

Ни один мужчина не приносил нашей стране больше шести зимних олимпийских медалей. Большунов уже сейчас сравнялся по числу наград (но пока не по качеству) с президентом лыжной федерации Еленой Вяльбе, а также с Ларисой Лазутиной, получившей по итогам Игр в Нагано звезду «Герой России». Восемь раз на подиум поднималась Галина Кулакова, девять раз — Любовь Егорова, десять — Раиса Сметанина. Кроме них восемь раз стоял на пьедестале еще один гражданин России — Виктор Ан. Правда, первые четыре награды он выиграл под флагом родной Кореи.

Отечественные спортсмены, которые выиграли более пяти медалей зимних Олимпиад.
Отечественные спортсмены, которые выиграли более пяти медалей зимних Олимпиад.

После финиша эстафеты Большунов делит второе место в списке российских олимпийцев, выигравших наибольшее количество наград. После 1992 года семь раз поднимались на пьедестал гимнастки Светлана Хоркина, которая имеет идентичный результат с Александром, и Алия Мустафина, прыгун в воду Дмитрий Саутин (восьмую медаль он взял в составе сборной СНГ) и синхронистка Светлана Ромашина, ни разу не опускавшаяся ниже первого места. Рекорд удерживает Алексей Немов. Из Атланты и Сиднея гимнаст привозил по шесть медалей.

Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).

За все время проведения зимних Олимпийских игр только двое мужчин поднимались на подиум в лыжных гонках чаще Большунова. Причем занимающего второе место шведа Сикстена Йернберга — лидера сборной Швеции 1950-1960-х годов — Александр может догнать уже в Пекине. Рекорд принадлежит норвежцу Бьорну Дэли, который к восьми победам добавил четыре вторых места. В воскресенье Большунов сравнялся с выдающимися финнами Вейкко Хакулиненом и Ээро Мянтьрантой, а также Владимиром Смирновым, выступавшим после распада СССР за Казахстан. В группу лидеров ворвался и давний конкурент Большунова — Йоханнес Клебо. У него четыре золота, серебро и бронза.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.

Зато в элитный список лыжников независимо от пола Большунов пока не попадает. Нашу страну там представляют Сметанина, Егорова и Кулакова. Дэли в этом рейтинге только второй — позади другой великой норвежки Марит Бьорген, на счету которой аж 15 медалей.

Лыжники, которые выиграли больше семи олимпийских медалей.
Лыжники, которые выиграли больше семи олимпийских медалей.

При идеальном раскладе Большунов скоро присоединится к группе из 13 спортсменов, собравших коллекцию из девяти наград. Отметим, что рубеж в 10 призовых мест покорился только четверым людям в истории — лыжникам Бьорген и Дэли, биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену и конькобежке Ирен Вюст, которая в Пекине взяла 13-ю медаль и замахивается на 14-ю.

Лидеры по числу олимпийских медалей на Зимних Играх.
Лидеры по числу олимпийских медалей на зимних Играх.
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Йоханнес Клебо
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