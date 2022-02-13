Большунов догнал Вяльбе по медалям. Александр обходит великих, но Клебо не отстает

Никто из наших мужчин не выигрывал больше медалей на зимних Олимпиадах , чем Сан Саныч.

Александр Большунов, который бежал второй этап в российской эстафете в Пекине, выиграл седьмую в карьере медаль Игр. 25-летний лыжник ни в одной из своих олимпийских гонок не опускался ниже третьего места. Из Кореи Большунов привез три серебра и одну бронзу, а в Китае дважды поднялся на высшую ступень пьедестала и однажды стал вторым. Впереди у лидера сборной России еще две гонки — спринтерская эстафета классическим ходом и 50-километровый масс-старт коньком.

Олимпийские гонки Александра Большунова.

Ни один мужчина не приносил нашей стране больше шести зимних олимпийских медалей. Большунов уже сейчас сравнялся по числу наград (но пока не по качеству) с президентом лыжной федерации Еленой Вяльбе, а также с Ларисой Лазутиной, получившей по итогам Игр в Нагано звезду «Герой России». Восемь раз на подиум поднималась Галина Кулакова, девять раз — Любовь Егорова, десять — Раиса Сметанина. Кроме них восемь раз стоял на пьедестале еще один гражданин России — Виктор Ан. Правда, первые четыре награды он выиграл под флагом родной Кореи.

Отечественные спортсмены, которые выиграли более пяти медалей зимних Олимпиад.

После финиша эстафеты Большунов делит второе место в списке российских олимпийцев, выигравших наибольшее количество наград. После 1992 года семь раз поднимались на пьедестал гимнастки Светлана Хоркина, которая имеет идентичный результат с Александром, и Алия Мустафина, прыгун в воду Дмитрий Саутин (восьмую медаль он взял в составе сборной СНГ) и синхронистка Светлана Ромашина, ни разу не опускавшаяся ниже первого места. Рекорд удерживает Алексей Немов. Из Атланты и Сиднея гимнаст привозил по шесть медалей.

Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).

За все время проведения зимних Олимпийских игр только двое мужчин поднимались на подиум в лыжных гонках чаще Большунова. Причем занимающего второе место шведа Сикстена Йернберга — лидера сборной Швеции 1950-1960-х годов — Александр может догнать уже в Пекине. Рекорд принадлежит норвежцу Бьорну Дэли, который к восьми победам добавил четыре вторых места. В воскресенье Большунов сравнялся с выдающимися финнами Вейкко Хакулиненом и Ээро Мянтьрантой, а также Владимиром Смирновым, выступавшим после распада СССР за Казахстан. В группу лидеров ворвался и давний конкурент Большунова — Йоханнес Клебо. У него четыре золота, серебро и бронза.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.

Зато в элитный список лыжников независимо от пола Большунов пока не попадает. Нашу страну там представляют Сметанина, Егорова и Кулакова. Дэли в этом рейтинге только второй — позади другой великой норвежки Марит Бьорген, на счету которой аж 15 медалей.

Лыжники, которые выиграли больше семи олимпийских медалей.

При идеальном раскладе Большунов скоро присоединится к группе из 13 спортсменов, собравших коллекцию из девяти наград. Отметим, что рубеж в 10 призовых мест покорился только четверым людям в истории — лыжникам Бьорген и Дэли, биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену и конькобежке Ирен Вюст, которая в Пекине взяла 13-ю медаль и замахивается на 14-ю.