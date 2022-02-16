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Допинг

Сегодня, 21:00

Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата

Украинская лыжница Валентина Каминская попалась на допинге на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Валентина Каминская.
Фото AFP
Валентина Каминская попалась на том же лекарстве, что теннисистка Даяна Ястремская, которая доказала, что заразилась допингом через секс.

Каминская сдала роковую пробу 10 февраля, в день гонки на 10 км классическим стилем. В соревновательной пробе нашли сразу три запрещенных препарата — анаболический стероид местеролон, а также стимуляторы метилгексанамин и гептаминол. Последние два запрещены только в соревновательный период, анаболик — всегда. Международное агентство тестирования (ITA) немедленно временно отстранило спортсменку от участия в соревнованиях. В ближайшее время Каминская вернет аккредитацию и покинет Олимпийскую деревню. За такой «коктейль» ей грозит до четырех лет дисквалификации.

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Пусть переходит даже без карантина

Самое забавное — это результат, ради которого Каминская, похоже, употребила аж три вида допинга. В той самой разделке она стала 79-й, с проигрышем победительнице Терезе Йохауг более семи с половиной минут на 10 километрах. Собственно, Валентина всего на полминуты обошла ветерана из Бразилии 46-летнюю Жаклен Морау.

И это не какой-то случайный «залет», представительница украинской команды действительно не так далека по уровню от спортсменок из Бразилии или Греции. Например, в Пекине она была 70-й в квалификации спринта, а в эстафете украинок обошли на круг. В прошлом году на чемпионате мира — 66-е место в спринте и 42-е — в марафоне.

Каминской сейчас 34 года, Олимпиада в Пекине — уже третья в ее карьере. До этого были Игры в Сочи и в Пхенчхане. Еще интересно, что родилась Валентина в Белоруссии и изначально выступала за эту страну. Однако три года назад решила сменить гражданство и перебраться на Украину. Собственно, никто не возражал, белорусы так прямо и сказали: «Пусть переходит даже без карантина, перспектив в нашей команде мы для нее не видим». Зато Украина, у которой лыжная сборная лишь чуть сильнее бразильской, приняла Валентину с радостью.

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Теннисистка с тем же препаратом была оправдана

Коктейль, на котором попалась Каминская, довольно странный. Местеролон — тяжелый анаболик, который легко ловится на допинг-контроле. Польза его употребления в спорте на выносливость очевидна: рост силы и мышечной массы. Два других стимулятора в принципе могут входить в состав некоторых средств для похудения или биодобавок.

Интересно, что в украинском спорте уже был недавно случай с метаболитами местеролона. Теннисистке Даяне Ястремской удалось доказать, что они попали в ее организм после секса с парнем, который пил лекарства с этим препаратом. Этим летом Даяна была полностью оправдана и сейчас продолжает играть. Удастся ли повторить что-то подобное Каминской и как объяснить два других допинга — большой вопрос.

На летних Олимпийских играх в Токио тоже был случай с украинским допингом. Тогда попалась на ЭПО триатлонистка Юлия Елистратова. Ее биография похожа на Каминскую — тоже опытная спортсменка, у которой за плечами не одна Олимпиада, но точно не претендент на награды. Вслед за Елистратовой потом посыпались головы и в российском триатлоне, что в итоге привело даже к санкциям против нашей федерации.

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А еще, совпадение это или нет, но осенью 2021 года ВАДА опубликовало доклад о положении дел внутри украинского антидопинга. Там, в частности, шла речь о том, что местных спортсменов заранее предупреждали о внесоревновательном тестировании, то есть оно не было внезапным. А еще осуществляли «предвыездной» контроль для групп спортсменов, направлявшихся на важные соревнования. Такое тоже категорически запрещено правилами.

Каких-то более серьезных нарушений или случаев, когда скрывали бы положительные пробы, ВАДА не нашло. Поэтому украинцы отделались предупреждением и легким испугом. Но случай с Каминской — очередной звоночек, что стоит задуматься.

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