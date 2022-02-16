Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата

Валентина Каминская попалась на том же лекарстве, что теннисистка Даяна Ястремская, которая доказала, что заразилась допингом через секс.

Каминская сдала роковую пробу 10 февраля, в день гонки на 10 км классическим стилем. В соревновательной пробе нашли сразу три запрещенных препарата — анаболический стероид местеролон, а также стимуляторы метилгексанамин и гептаминол. Последние два запрещены только в соревновательный период, анаболик — всегда. Международное агентство тестирования (ITA) немедленно временно отстранило спортсменку от участия в соревнованиях. В ближайшее время Каминская вернет аккредитацию и покинет Олимпийскую деревню. За такой «коктейль» ей грозит до четырех лет дисквалификации.

Пусть переходит даже без карантина

Самое забавное — это результат, ради которого Каминская, похоже, употребила аж три вида допинга. В той самой разделке она стала 79-й, с проигрышем победительнице Терезе Йохауг более семи с половиной минут на 10 километрах. Собственно, Валентина всего на полминуты обошла ветерана из Бразилии 46-летнюю Жаклен Морау.

И это не какой-то случайный «залет», представительница украинской команды действительно не так далека по уровню от спортсменок из Бразилии или Греции. Например, в Пекине она была 70-й в квалификации спринта, а в эстафете украинок обошли на круг. В прошлом году на чемпионате мира — 66-е место в спринте и 42-е — в марафоне.

Каминской сейчас 34 года, Олимпиада в Пекине — уже третья в ее карьере. До этого были Игры в Сочи и в Пхенчхане. Еще интересно, что родилась Валентина в Белоруссии и изначально выступала за эту страну. Однако три года назад решила сменить гражданство и перебраться на Украину. Собственно, никто не возражал, белорусы так прямо и сказали: «Пусть переходит даже без карантина, перспектив в нашей команде мы для нее не видим». Зато Украина, у которой лыжная сборная лишь чуть сильнее бразильской, приняла Валентину с радостью.

Теннисистка с тем же препаратом была оправдана

Коктейль, на котором попалась Каминская, довольно странный. Местеролон — тяжелый анаболик, который легко ловится на допинг-контроле. Польза его употребления в спорте на выносливость очевидна: рост силы и мышечной массы. Два других стимулятора в принципе могут входить в состав некоторых средств для похудения или биодобавок.

Интересно, что в украинском спорте уже был недавно случай с метаболитами местеролона. Теннисистке Даяне Ястремской удалось доказать, что они попали в ее организм после секса с парнем, который пил лекарства с этим препаратом. Этим летом Даяна была полностью оправдана и сейчас продолжает играть. Удастся ли повторить что-то подобное Каминской и как объяснить два других допинга — большой вопрос.

На летних Олимпийских играх в Токио тоже был случай с украинским допингом. Тогда попалась на ЭПО триатлонистка Юлия Елистратова. Ее биография похожа на Каминскую — тоже опытная спортсменка, у которой за плечами не одна Олимпиада, но точно не претендент на награды. Вслед за Елистратовой потом посыпались головы и в российском триатлоне, что в итоге привело даже к санкциям против нашей федерации.

А еще, совпадение это или нет, но осенью 2021 года ВАДА опубликовало доклад о положении дел внутри украинского антидопинга. Там, в частности, шла речь о том, что местных спортсменов заранее предупреждали о внесоревновательном тестировании, то есть оно не было внезапным. А еще осуществляли «предвыездной» контроль для групп спортсменов, направлявшихся на важные соревнования. Такое тоже категорически запрещено правилами.

Каких-то более серьезных нарушений или случаев, когда скрывали бы положительные пробы, ВАДА не нашло. Поэтому украинцы отделались предупреждением и легким испугом. Но случай с Каминской — очередной звоночек, что стоит задуматься.