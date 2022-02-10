Как Елена Вяльбе выручила журналиста «СЭ». Самая милая история этой Олимпиады

Помощь от главы Федерации лыжных гонок России в непростых условиях.

Эти Олимпийские игры — тяжелые во всех смыслах. Многочисленные ограничения. Ковид. «Пузыри». Плюс постоянный безумный холод. Еще и с едой проблемы. Китайская кухня — штука своеобразная. Заходит не всем. А купить что-то вариантов нет — выход за территорию олимпийских объектов запрещен. Точнее даже невозможен — местная полиция и повсеместные заборы делают свое дело.

Отрезаны от внешнего мира

Вот вспоминали с коллегами Токио-2020. Кто-то терял телефон. Без него сейчас как без рук. И что? Взял олимпийское такси, доехал до магазина, купил новый. Никаких проблем. Здесь такое невозможно. Потерял что-то — новое приобретешь дома.

В Японии была и другая опция — попросить волонтера. Вот нельзя тебе в город, а что-нибудь надо — обращаешься к местным ребятам. Они всегда готовы помочь. И от чаевых категорически отказываются. Больше того: обижаются!

В Пекине-2022 в «пузыре» находятся и волонтеры. Им точно так же никуда нельзя. В общем, все, кто так или иначе связан с Олимпиадой, отрезаны от внешнего мира. Получить извне ничего невозможно. У одного из коллег сумка в аэропорту затерялась, так китайцы устроили целую спецоперацию, чтобы привезти ее. Ушло больше недели.

И вот в этих условиях, представьте себе, у меня сломался замок на куртке. Я выложил сторис в Instagram. Просто посмеяться. И что вы думаете? Через пару минут пишет Илья Трифанов, известный журналист. На полном серьезе предлагает передать другую куртку — у него с собой запасная. Плюс жилетку и другие теплые вещи. Прислал фото вещей и подписал: «Выбирай все что хочешь».

Широкая душа

Проходит пара дней. На соревнованиях по борд-кроссу встретились с Еленой Вяльбе. Записали интервью. А потом немного поговорили без диктофона. В какой-то момент речь зашла о еде.

— Если честно, в основном на каше нашей сижу, — поделилась трехкратная олимпийская чемпионка. И мне ее легко понять. Я тоже с китайской кухней, по крайней мере представленной в «пузыре», не подружился.

— А у меня сегодня последний пакет закончился, — между делом сообщил ей. Вскоре распрощались. Пошли каждый по своим делам.

На следующий день снова увиделись. В микст-зоне после женской разделки.

— Вовка, лови, — крикнула она и кинула мне пакет. В котором — запасы каши. До конца Олимпиады точно хватит.

Я был в легком шоке.

У Елена Валерьевны — широкая душа. Это ни для кого не секрет. Но все равно в голове не укладывается. Она на Олимпийских играх. Главном старте четырехлетия. Все мысли заняты только командой. А как переживает Вяльбе — известно всем. И тут вдруг она вспоминает про журналиста. Набирает ему каши. И полдня ходит по стадиону с этим пакетом — чтобы передать.

Может, мне так везет на людей. Наверное, и общие трудности сближают. Но после таких историй самому хочется сделать что-то доброе. Несмотря ни на что, Олимпийские игры все еще объединяют.