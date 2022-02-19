«Мы ужасно подготовились к Олимпиаде». Норвежцы корят себя за неудачи и восхищаются Большуновым
Под конец Олимпиады очередное золото взял Александр Большунов. В укороченном марафоне он пришел первым, а серебро взял еще один россиянин — Иван Якимушкин. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Интересно, что лидер сборной Норвегии — Йоханнес Клебо — не смог даже завершить гонку, не говоря уже о борьбе за медали. Об этих событиях- в обзоре норвежской прессы.
В Олимпийской деревне у русских сегодня будет водка
Норвежский журналист и эксперт TV2 Петтер Скинстад прошелся по собственной сборной. «Мы ужасно подготовились к Олимпиаде. Многие соперники подошли к стартам в лучшей форме. Иностранцы вообще готовятся к Олимпиаде более тщательно, чем к чемпионатам мира и другим соревнованиям. Норвегия халатно отнеслась к подготовке», — сказал Скинстад.
Среди явных причин Петтер отметил, что норвежцы не имели вразумительной командной тактики, а сервисмены плохо подготовили лыжи. «У русских лыжи были намного лучше», — добавил он.
«В Олимпийской деревне у русских сегодня будет водка», — уверен Скистад.
Йоханнес Клебо после гонки объяснил, почему не смог дойти до финиша. Оказалось, что норвежец чувствовал себя плохо за день до марафона. «Я пролежал в кровати весь день, но при этом почти не спал», — сказал Клебо.
«Он был сам не свой, — признался главный тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. — У него кружилась голова, он не мог сосредоточиться на гонке».
Норвежцы отметили мощное выступление российских лыжников. Прежде всего это касается Александра Большунова. «Поздравляем Большунова с победой! Он — король этой Олимпиады», — сказал эксперт TV2, в прошлом известный лыжник Петтер Нортуг.
«Мы ничего не могли поделать с таким Большуновым», — считает издание NRK.
«Большунов — лучший в своем деле. Он самый сильный лыжник планеты на данный момент», — заявил NRK эксперт по лыжным гонкам Фредрик Окланд.
Не понимаю, чем он так лучше остальных?
Феномен Александра Большунова многим норвежцам не дает покоя. «Не понимаю, чем он так лучше остальных?» — задается вопросом arnehole93.
Hvorfor er Bolsjunov s? mye bedre enn de andre ??? Hmm...— Arne Hole (@arnehole93) February 19, 2022
merkelig ???https://t.co/na87ABs719
«Большунов поставил норвежцев на место», — считает RuneBjerkholt.
Bolsjunov satte nordmennene p? plass — vant det forkortede kaosrennet https://t.co/cImELCr87j— Stein Rune Bjerkholt (@RuneBjerkholt) February 19, 2022
«Большунов — настоящая машина», — заявил ToreDahl.
Bolsjunov e greit maskin— Tore Dahl (@ToreDahl) February 19, 2022
«Благодаря Большунову на лыжные гонки снова становится интересно смотреть», — признался MadsTje.
Bolsjunov? En skil?per som gj?r det litt g?y ? se p? langrenn igjen. For en mann?— Mads Tjeldflaat (@MadsTje) February 19, 2022