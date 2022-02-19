«Мы ужасно подготовились к Олимпиаде». Норвежцы корят себя за неудачи и восхищаются Большуновым

Главные соперники считают Александра королем Олимпиады в Пекине и лучшим лыжником планеты.

Под конец Олимпиады очередное золото взял Александр Большунов. В укороченном марафоне он пришел первым, а серебро взял еще один россиянин — Иван Якимушкин. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Интересно, что лидер сборной Норвегии — Йоханнес Клебо — не смог даже завершить гонку, не говоря уже о борьбе за медали. Об этих событиях- в обзоре норвежской прессы.

В Олимпийской деревне у русских сегодня будет водка

Норвежский журналист и эксперт TV2 Петтер Скинстад прошелся по собственной сборной. «Мы ужасно подготовились к Олимпиаде. Многие соперники подошли к стартам в лучшей форме. Иностранцы вообще готовятся к Олимпиаде более тщательно, чем к чемпионатам мира и другим соревнованиям. Норвегия халатно отнеслась к подготовке», — сказал Скинстад.

Среди явных причин Петтер отметил, что норвежцы не имели вразумительной командной тактики, а сервисмены плохо подготовили лыжи. «У русских лыжи были намного лучше», — добавил он.

«В Олимпийской деревне у русских сегодня будет водка», — уверен Скистад.

Эксперт TV2 Петтер Скинстад.

Йоханнес Клебо после гонки объяснил, почему не смог дойти до финиша. Оказалось, что норвежец чувствовал себя плохо за день до марафона. «Я пролежал в кровати весь день, но при этом почти не спал», — сказал Клебо.

«Он был сам не свой, — признался главный тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. — У него кружилась голова, он не мог сосредоточиться на гонке».

Норвежцы отметили мощное выступление российских лыжников. Прежде всего это касается Александра Большунова. «Поздравляем Большунова с победой! Он — король этой Олимпиады», — сказал эксперт TV2, в прошлом известный лыжник Петтер Нортуг.

Эксперт TV2, в прошлом известный лыжник Петтер Нортуг.

«Мы ничего не могли поделать с таким Большуновым», — считает издание NRK.

«Большунов — лучший в своем деле. Он самый сильный лыжник планеты на данный момент», — заявил NRK эксперт по лыжным гонкам Фредрик Окланд.

NRK. Эксперт по лыжным гонкам Фредрик Окланд.

Не понимаю, чем он так лучше остальных?

Феномен Александра Большунова многим норвежцам не дает покоя. «Не понимаю, чем он так лучше остальных?» — задается вопросом arnehole93.

Hvorfor er Bolsjunov s? mye bedre enn de andre ??? Hmm...

merkelig ???https://t.co/na87ABs719 — Arne Hole (@arnehole93) February 19, 2022

«Большунов поставил норвежцев на место», — считает RuneBjerkholt.

Bolsjunov satte nordmennene p? plass — vant det forkortede kaosrennet https://t.co/cImELCr87j — Stein Rune Bjerkholt (@RuneBjerkholt) February 19, 2022

«Большунов — настоящая машина», — заявил ToreDahl.

Bolsjunov e greit maskin — Tore Dahl (@ToreDahl) February 19, 2022

«Благодаря Большунову на лыжные гонки снова становится интересно смотреть», — признался MadsTje.