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Сегодня, 14:40

«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете

Норвежские СМИ раскритиковали своих спортсменов после победы России в эстафете на Олимпиаде
Николай Егорычев
Корреспондент
Алексей Червоткин и Йоханнес Клебо (справа).
Фото AFP
TV2.
NRK.
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Норвежские СМИ и эксперты набросились на Иверсена, который отстал на первом этапе на 34 секунды.

Российские лыжники продолжают радовать результатами. Сегодня мужчины стали лучшими в эстафете 4 x 5 километров, принеся в копилку сборной четвертое золото. В борьбе за первое место квартет Червоткин — Большунов — Спицов — Устюгов опередил норвежцев.

«СЭ» собрал главные мнения из норвежских СМИ и соцсетей по этому поводу.

Как насчет того, чтобы больше не бегать на длинные дистанции?

Еще до старта гонки норвежские эксперты отмечали не самый оптимальный состав своей команды. В частности, это касалось Эмиля Иверсена. «В течение всего сезона Эрик Валнес показывал результат лучше, чем Иверсен. Похоже, Норвегия так ничему и не научилась», — заявил эксперт Фредрик Окланд изданию NRK.

NRK.
NRK.

Валнес, в отличие от Иверсена, уже принимал участие в гонках на этой Олимпиаде. Эмиль бежал на первом этапе и к моменту передачи эстафеты он отставал от Алексея Червоткина на 34 секунды. «На Иверсена было просто больно смотреть», — сказал Окланд.

Интересно, что Иверсен не так давно раскритиковал свою соотечественницу — Марен Лундбю, выступающую в прыжках с трамплина. В Twitter он тогда написал: «Потанцуем?» Это была отсылка к тому, что Лундбю участвовала в танцевальном шоу, отказавшись от поездки на Олимпиаду из-за проблем с весом. Сегодня Марен обратилась к Эмилю: «Как насчет того, чтобы в следующем году станцевать румбу и больше не бегать на длинные дистанции?»

«Серебро в эстафете сродни поражению», — заявил Петтер Нортуг норвежскому сайту TV2.

TV2.
TV2.

Конечно, можно свалить всю вину на Иверсена. Однако чем ближе был финиш, тем больше становился отрыв сборной России от норвежцев. В итоге он составил более минуты. Тем не менее Эмиль принял удар на себя. «Я сделал все что мог, — сказал после гонки Иверсен. — Я должен взять на себя ответственность за то, что у нас серебро, а не золото, к сожалению».

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Золото досталось лучшей команде

Некоторые из норвежских болельщиков достойно признали поражение. «Поздравляю всех с серебром в эстафете! Это была феноменальная работа. У кого-то был лучший день, у кого-то нет. Как сказал Клебо в интервью: золото досталось лучшей команде», — написал пользователь Twitter под ником Thormh05.

«Серебро в мужской эстафете и пятое место у женщин — паршивый результат. Другие сборные заявили о себе и показали, что добились прогресса. У нас же есть только Клебо и Йохауг», — считает sfjeldb.

«Грустно видеть, как Клебо с недовольным лицом борется за серебро, в то время как французы под аплодисменты берут бронзу», — отметил SivHaugvaldstad.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Эмиль Иверсен
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