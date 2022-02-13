«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете

Норвежские СМИ и эксперты набросились на Иверсена , который отстал на первом этапе на 34 секунды.

Российские лыжники продолжают радовать результатами. Сегодня мужчины стали лучшими в эстафете 4 x 5 километров, принеся в копилку сборной четвертое золото. В борьбе за первое место квартет Червоткин — Большунов — Спицов — Устюгов опередил норвежцев.

«СЭ» собрал главные мнения из норвежских СМИ и соцсетей по этому поводу.

Как насчет того, чтобы больше не бегать на длинные дистанции?

Еще до старта гонки норвежские эксперты отмечали не самый оптимальный состав своей команды. В частности, это касалось Эмиля Иверсена. «В течение всего сезона Эрик Валнес показывал результат лучше, чем Иверсен. Похоже, Норвегия так ничему и не научилась», — заявил эксперт Фредрик Окланд изданию NRK.

NRK.

Валнес, в отличие от Иверсена, уже принимал участие в гонках на этой Олимпиаде. Эмиль бежал на первом этапе и к моменту передачи эстафеты он отставал от Алексея Червоткина на 34 секунды. «На Иверсена было просто больно смотреть», — сказал Окланд.

Интересно, что Иверсен не так давно раскритиковал свою соотечественницу — Марен Лундбю, выступающую в прыжках с трамплина. В Twitter он тогда написал: «Потанцуем?» Это была отсылка к тому, что Лундбю участвовала в танцевальном шоу, отказавшись от поездки на Олимпиаду из-за проблем с весом. Сегодня Марен обратилась к Эмилю: «Как насчет того, чтобы в следующем году станцевать румбу и больше не бегать на длинные дистанции?»

Hva med litt mer rumba og litt mindre rolig langkj?ring neste ?r @emilivers ??? — Maren Lundby (@marenlundby) February 13, 2022

«Серебро в эстафете сродни поражению», — заявил Петтер Нортуг норвежскому сайту TV2.

TV2.

Конечно, можно свалить всю вину на Иверсена. Однако чем ближе был финиш, тем больше становился отрыв сборной России от норвежцев. В итоге он составил более минуты. Тем не менее Эмиль принял удар на себя. «Я сделал все что мог, — сказал после гонки Иверсен. — Я должен взять на себя ответственность за то, что у нас серебро, а не золото, к сожалению».

Золото досталось лучшей команде

Некоторые из норвежских болельщиков достойно признали поражение. «Поздравляю всех с серебром в эстафете! Это была феноменальная работа. У кого-то был лучший день, у кого-то нет. Как сказал Клебо в интервью: золото досталось лучшей команде», — написал пользователь Twitter под ником Thormh05.

Norsk s?lv p? herrenes stafett, gratulerer!Jeg synes ikke s?lv er nederlag, jeg mener det er en fenomenal jobb. Noen har dagen og noen har ikke dagen, det er normalt. Gullet gikk til et bedre lag i dag som Kl?bo sa i intervjuet. Gratulerer igjen til alle 4. #langrenn #Peking2022 — Thor M H (@Thormh05) February 13, 2022

«Серебро в мужской эстафете и пятое место у женщин — паршивый результат. Другие сборные заявили о себе и показали, что добились прогресса. У нас же есть только Клебо и Йохауг», — считает sfjeldb.

S?lv p? herrestafetten og femteplass for kvinnene er elendig. Andre nasjoner kan hevde seg og ha solid fremgang. Men at vi tilsynelatende kun har Johaug og Kl?bo som leverer i OL er et mislykket mesterskap. — Stian F (@sfjeldb) February 13, 2022

«Грустно видеть, как Клебо с недовольным лицом борется за серебро, в то время как французы под аплодисменты берут бронзу», — отметил SivHaugvaldstad.