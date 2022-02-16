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Сегодня, 17:15

Большунов — восьмикратный призер Олимпиады! Больше медалей России принес только один человек

Российский лыжник Александр Большунов стал восьмикратным олимпийским призером
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Олимпийские гонки Александра Большунова.
Фото «СЭ»
Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
Фото «СЭ»
Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад.
Фото «СЭ»
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Фото «СЭ»
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Снова считаем статистику нашего суперлыжника.

В командном спринте классическим стилем Александр Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграл бронзовую медаль пекинской Олимпиады и продлил успешную серию на Играх. 25-летний лыжник завоевал награды во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие. Четыре награды (три серебра и бронзу) он привез из Кореи, еще четыре получил в Пекине. Достижение четырехлетней давности один из главных героев ОИ-2022 вполне может побить. Впереди у него 50-километровый масс-старт коньковым стилем.

Олимпийские гонки Александра Большунова. Фото "СЭ"
Олимпийские гонки Александра Большунова.
Фото «СЭ»

Большунов поднялся на второе место по количеству медалей среди всех российских олимпиоников. Успешнее Сан Саныча после 1992 года выступал только гимнаст Алексей Немов, который привез по шесть наград из Атланты и Сиднея. Семикратными призерами Игр становились синхронистка Светлана Ромашина, гимнастки Светлана Хоркина и Алия Мустафина, а также прыгун в воду Дмитрий Саутин.

Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года). Фото "СЭ"
Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).
Фото «СЭ»

Большунов упрочил лидерство по числу олимпийских медалей среди отечественных спортсменов-мужчин. Столько же наград есть в активе у лыжницы Галины Кулаковой, больше выиграли Любовь Егорова (девять) и Раиса Сметанина (десять).

Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад. Фото "СЭ"
Наши спортсмены с 5+ медалями зимних Олимпиад.
Фото «СЭ»

За все время проведения зимних Олимпийских игр только двое мужчины поднимались на подиум в лыжных гонках чаще Большунова. От занимающего второе место шведа Сикстена Йернберга — лидера сборной Швеции 1950-1960-х годов — Александра теперь отделяет всего одна медаль. Рекорд принадлежит норвежцу Бьорну Дэли, который к восьми победам добавил четыре вторых места. В группе лидеров выделяется также давний конкурент Большунова — Йоханнес Клебо. По итогам командного спринта норвежец стал пятикратным олимпийским чемпионом — еще у него в активе по одному серебру и бронзе.

Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин. Фото "СЭ"
Лидеры по числу олимпийских медалей среди лыжников-мужчин.
Фото «СЭ»

Александр Большунов и&nbsp;Александр Терентьев. Большунов не подошел к Терентьеву сразу после финиша. Но скандала в этом нет
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Алексей Немов
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