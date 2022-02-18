Большунов против Клебо: главная дуэль этой Олимпиады. Марафон покажет, кто главная звезда Пекина

Лыжники Большунов и Клебо выступят в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Пока у Александра и Йоханнеса абсолютно одинаковые показатели на Играх-2022.

Александр Большунов на Олимпиаде-2022 выиграл скиатлон, победил в составе эстафеты, был вторым в разделке и третьим в паре с Терентьевым в командном спринте.

Йоханнес Клебо взял спринт и командный спринт, привел Норвегию ко второму месту в эстафете и зацепил бронзу в гонке с раздельным стартом.

Два величайших лыжника современности подошли к марафону с абсолютно идентичным медальным уловом: 2-1-1. Кто из них будет выше в марафоне, тот и выиграет очную гонку в Пекине. А вместе с тем право называться самым успешным лыжником этой Олимпиады.

Забрать спринт и марафон — это абсолютное безумие

Противостояние Большунова и Клебо — уже классика мирового спорта. При этом на главных турнирах норвежец прежде был заметно успешнее. Из Пхенчхана он увез сразу три золота. По столько же брал на чемпионатах мира-2019 и -2021. У Сан Саныча единственной победой оставался скиатлон в Оберстдорфе-2021. Но теперь он имеет хорошие шансы обставить Йоханнеса.

Хотя просто не будет. Если три-четыре года назад разговоры о том, что Клебо зарубится с Большуновым на марафоне, вызвали бы гомерический смех, то теперь ситуация совершенно другая. Норвежец невероятно добавил в дистанционной подготовке, чему яркое доказательство — последний чемпионат мира. На финиш они с Сан Санычем выезжали вместе. Что было дальше — уже другая история.

Оба в субботу могут стать авторами редких достижений. Большунов в случае победы — королем лыж. Этим титулом награждается спортсмен, который в рамках одного турнира выигрывает 30 и 50 км. Единственный, кому удавалось сделать это на Олимпийских играх, — Николай Зимятов. Дело было в Лэйк-Плэсиде-1980.

Выиграет Клебо — тоже история. Забрать спринт и марафон — это абсолютное безумие. На чемпионате мира такой трюк проворачивал Петтер Нортуг, но на ОИ ничего подобного и не бывало.

Ждем от Сан Саныча восклицательного знака

Нельзя исключать, что победит кто-то третий. Свежий Крюгер, злой Мальцев, озолоченный Спицов — да много вариантов. Но нет сомнений, что проходить эта гонка будет под призмой противостояния Большунова и Клебо. Двух великих чемпионов. Они — лыжные Месси и Роналду, Мохаммед Али и Джо Фрейзер, Ники Лауда и Джеймс Хант. Люди, которые делают кассу виду спорта и влюбляют в него даже тех, кому он прежде был неинтересен. Нам остается просто наслаждаться.

В субботу, в 9 утра по Москве, нас ждет два часа праздника. Есть хорошие шансы, что эта тяжелейшая Олимпиада закончится для России огромным восклицательным знаком.