Американцы прогнозируют абсолютный триумф Клебо: медали во всех видах, четыре из которых золотые. Большунову отдают победу в марафоне

Уже в субботу — первая лыжная гонка на Олимпиаде.

Что делают перед любыми крупными событиями? Правильно — прогнозы. Полной медальной раскладкой разразилось AP — авторитетное американское информагентство. По их предположениям, главным героем этой Олимпиады станет Йоханнес Клебо.

Клебо отдали победу в скиатлоне, который пройдет уже в воскресенье, и в спринте. Плюс два золота записали норвежцам в эстафете и командном спринте — разумеется, Клебо примет участие и там и там. Также Йоханнесу определили бронзу за разделку и серебро в марафоне. То есть он будет на пьедестале во всех гонках Пекина. Четырежды — на верхней ступени. Если так, норвежец станет главной звездой этих Олимпийских игр.

Российским лыжникам американцы предсказывают девять медалей.

Скиатлон: серебро Большунова.

Спринт: третьи места у Терентьева и Непряевой.

Разделка: снова серебро у Большунова.

Эстафеты: вторые места у обеих команд.

Командный спринт: бронза у мужчин.

Марафоны: победа Большунова и бронза Непряевой.

Загадочные китайские условия

Серьезно относиться к этому прогнозу, как и к любому другому, смысла нет. Этот, американский, нельзя назвать тотальным рандомом. Но и вопросы по глубине анализа имеются. Взять командный спринт. Если готов будет Александр Терентьев, то это едва ли не главный наш шанс на золото. Их с Большуновым дуэт выглядит убийственным. Какая бронза?

Да и Ступак с Непряевой в этом же виде имеют хорошие шансы на медаль. Не хуже, чем американки, которым АР анонсирует золото.

Очень показательным в плане всего турнира будет скиатлон. По кучности выступлений там станет понятно, удалось ли командам подойти к Пекину в пиковом состоянии. Большие залеты бывают даже у топовых команд — вспомните, как мужская сборная Норвегии во главе с самим Петтером Нортугом уехала из Сочи-2014 с двумя лишь медалями. Скорее всего, первые же гонки покажут, кто и как сумел приспособиться к загадочным китайским условиям.

Пьедестал реален абсолютно для каждого

Иронично, что олимпийская программа начинается со скиатлона, хотя ни одной гонки в этом формате в сезоне у лыжников не было. Привет FIS. В который уже раз. Тем не менее расклады примерно понятны. Для наших девушек любая медаль станет большим успехом. У парней все интереснее: Сан Саныч, очевидно, рад будет исключительно победе, но пьедестал реален абсолютно для каждого. Разве Устюгов не может? Сергей выигрывал чемпионат мира в этом виде программы. Спицов и Червоткин — бойцы.

Расклад, при котором именно Клебо станет главным героем Олимпиады, не выглядит фантастическим. Но наша команда — та сила, которая теоретически может остановить его. Больше особо некому. В спринте против Йоханнеса, кажется, без шансов, но во всех остальных видах есть варианты. И если все сложится идеально, то главным мультимедалистом Пекина-2022 может стать не он. А, например, Большунов.

Состав сборной России на скиатлон

Женщины. Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Мужчины. Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов и Алексей Червоткин

Полное расписание лыжных гонок в Пекине на ОИ-2022:

· 5 февраля, 10.45 — Скиатлон, 15 км, женщины

· 6 февраля, 10.00 — Скиатлон, 30 км, мужчины

· 8 февраля, 13.30 — Спринт, свободный стиль, мужчины, женщины

· 10 февраля, 10.00 — Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км, женщины

· 11 февраля, 10.00 — Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 15 км, мужчины

· 12 февраля, 10.30 — Эстафета 4х5 км, женщины

· 13 февраля, 10.00 — Эстафета 4х10 км, мужчины

· 16 февраля, 14.00 — Командный спринт, классический стиль, мужчины, женщины

· 19 февраля, 9.00 — Масс-старт, свободный стиль, 50 км, мужчины

· 20 февраля, 9.30 — Масс-старт, свободный стиль, 30 км, женщины