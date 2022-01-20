Елена Вяльбе: «Следим за здоровьем и набираем форму»

В Москве прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России, на котором был утвержден расширенный состав российский делегации на предстоящие зимние Игры в Пекине. В ее состав вошли 459 человек, 216 из которых — спортсмены. Изменения еще могут быть внесены, в первую очередь это касается мужской хоккейной сборной, которая должна определиться со списками к 24 января. По словам президента ОКР Станислава Позднякова, команда ОКР способна завоевать около 30 наград в командном зачете Игр.

Большие ожидания в Пекине связаны с российской лыжной сборной. В ее состав ожидаемо вошли лидеры — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов и новоиспеченная победительница престижной многодневки «Тур де Ски» Наталья Непряева. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе еще в прошлом году озвучила медальный план на Пекин — одно золото, одно-два серебра и одна-две бронзы.

— Елена Валерьевна, как вы оцените степень готовности к Играм в Пекине сборной по лыжным гонкам на данный момент?

— Главное, что все спортсмены и тренеры сейчас живы и здоровы. А вот о спортивной форме пока говорить трудно, потому что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила два заключительных этапа Кубка мира, и мы остались без соревновательной практики. Просто находимся на тренировочных мероприятиях.

— Насколько для вашей федерации полезной была поездка экспертной группы ОКР во главе с Александром Грушиным в Китай?

— Александр Алексеевич привез очень хорошую и нужную информацию. Мы не только устно проговорили все интересующие нас моменты, но и получили от него подробнейший отчет о качестве снега и трассы. Благодаря этому смазчики и другие специалисты ФЛГР смогли получить некое представление, что именно их ждет на Олимпийских играх. Учитывая, что мы увидим эту трассу впервые, подобные выезды крайне полезны и важны. Наши специалисты ни разу не были в Чжанцзякоу, поэтому здорово, что ОКР смог отправить туда группу экспертов.

— Какие задачи стоят перед командой на последнем этапе подготовки к Играми?

— Главное — следить за здоровьем. Что касается спортивной составляющей, то, конечно же, набирать форму. Но делать это без соревнований крайне непросто.