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Сегодня, 11:12

Сборная России идет на втором месте и проигрывает Германии 5 секунд перед последним этапом эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Вероника Степанова.
Фото Reuters

Женская сборная России занимает второе место перед последним этапом эстафеты 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Татьяна Сорина передала эстафету Веронике Степановой с отставанием в 5 секунд от немки Виктории Карл. У Германии на заключительном этапе пробежит Софи Крель.

На первом и втором этапах за сборную России выступили Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Третье место перед последним этапом гонки занимает сборная Норвегии, которая проигрывает лидеру 14,7 секунды.

Олимпиада-2022: Наталья Непряева (справа) и&nbsp;Юлия Ступак. Олимпиада 2022: женская эстафета в лыжах, мужской спринт в биатлоне и другие события. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Татьяна Сорина (Алешина)
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