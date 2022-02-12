Сборная России идет на втором месте и проигрывает Германии 5 секунд перед последним этапом эстафеты на Олимпиаде

Женская сборная России занимает второе место перед последним этапом эстафеты 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Татьяна Сорина передала эстафету Веронике Степановой с отставанием в 5 секунд от немки Виктории Карл. У Германии на заключительном этапе пробежит Софи Крель.

На первом и втором этапах за сборную России выступили Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Третье место перед последним этапом гонки занимает сборная Норвегии, которая проигрывает лидеру 14,7 секунды.