Женская сборная России по лыжным гонкам опустилась на второе место после второго этапа эстафеты на Олимпиаде

Женская сборная России по лыжным гонкам опустилась на второе место после второго этапа эстафеты 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Наталья Непряева проиграла немке Катарине Хенниг 4,3 секунды. После первого этапа, на котором за Россию выступила Юлия Ступак, российская сборная опережала Германию на 1,5 секунды.

На третьем этапе за сборную России выступит Татьяна Сорина, у Германии на дистанцию уйдет Виктория Карл.

Юлия Ступак и Наталья Непряева пробежали эстафету классическим стилем. Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которые выступят на третьем и четвертом этапах, побегут свободным стилем.

Третье место после двух этапов женской эстафеты занимает сборная Норвегии, которая проигрывает лидирующей Германии 22,8 секунды.