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Сегодня, 10:59

Женская сборная России по лыжным гонкам опустилась на второе место после второго этапа эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Женская сборная России по лыжным гонкам опустилась на второе место после второго этапа эстафеты 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Наталья Непряева проиграла немке Катарине Хенниг 4,3 секунды. После первого этапа, на котором за Россию выступила Юлия Ступак, российская сборная опережала Германию на 1,5 секунды.

На третьем этапе за сборную России выступит Татьяна Сорина, у Германии на дистанцию уйдет Виктория Карл.

Юлия Ступак и Наталья Непряева пробежали эстафету классическим стилем. Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которые выступят на третьем и четвертом этапах, побегут свободным стилем.

Третье место после двух этапов женской эстафеты занимает сборная Норвегии, которая проигрывает лидирующей Германии 22,8 секунды.

Олимпиада-2022: Наталья Непряева (справа) и&nbsp;Юлия Ступак. Олимпиада 2022: женская эстафета в лыжах, мужской спринт в биатлоне и другие события. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
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