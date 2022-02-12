Женская сборная России по лыжным гонкам лидирует после первого этапа эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по лыжным гонкам лидирует после первого этапа эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды на первом этапе выступила Юлия Ступак. Она передала эстафету Наталье Непряевой с отрывом в 1,5 секунды от сборной Германии, за которую выступила Катерин Соерброй. Третье место после первого этапа занимает сборная Японии, которая проигрывает России 12,3 секунды.

Норвежка Тириль Венг столкнулась с представительницей Латвии Патрицией Эйдукой из Латвии и допустила падение. Венг завершила первый этап на восьмом месте с отставанием от России в 27,1 секунды.

Помимо Юлии Ступак и Натальи Непряевой за сборную России выступят Татьяна Сорина и Вероника Степанова.