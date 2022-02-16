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Сегодня, 13:55

Ступак — о бронзе в командном спринте Олимпиады: «После эстафеты уже поняла, что все здесь реально, все возможно»

Ступак высказалась о бронзе в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель

Российская лыжница Юлия Ступак после завоевания бронзы в командном спринте на Олимпиаде в Пекине поделилась эмоциями от гонки.

— Маркус Крамер сказал, что вы с чудом нашли силы на этот спринт, чтобы реализовать его именно так. Он даже немножко удивлен. Насколько вы удивлены, что силы есть?

— Не знала, что Маркус так сказал. Я просто отпустила себя со своим состоянием и самочувствием. После эстафеты уже поняла, что все здесь реально, все возможно. Это всегда обнадеживает. Я понимала, что, скорее всего, сегодня будет такой финал, то есть топ-3, который мало кто ожидал, потому что это Олимпиада.

— Вы же знаете, что у немок была замена в команде. Насколько сегодня они поразили?

— Не знала про замену. Поразили, удивили. Но, если честно, даже не знала, что они выиграли. Мы когда подошли к пьедесталу, только узнала, что они выиграли и такая «Да ладно!». Я реально не знала, но они молодцы. Мы искренне почему-то всегда за них радуемся, они они всегда очень открытые, позитивные. Молодцы, мы рады.

— А кто думала, что выиграл?

— Шведки.

Победу в гонке одержала команда Германии, за которую выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Серебро — у шведок Майи Далквист и Юнны Сундлинг.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
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