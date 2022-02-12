Ступак отметила победу в женской эстафете на Олимпиаде эффектным танцем

Российская лыжница Ступак станцевала после победы в женской эстафете на Олимпиаде

Российская лыжница Юлия Ступак отметила победу в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине танцем.

Спортсменка выложила у себя в Instagram видео, в котором она радостно танцует после гонки.

«Это победа!!! Как же я вас люблю! Спасибо богу за этот день и вам за поддержку!» — написала Ступак.

Сегодня, 12 февраля женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова. Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.