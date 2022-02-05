Йохауг заплакала после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, ставшая победительницей скиатлона на зимних Олимпийских играх в Пекине, после финиша она заплакала.

Для 33-летней спортсменки это первая личная золотая олимпийская медаль в карьере. У нее было золото в эстафете на Играх в Ванкувере в 2010 году.

На Играх-2014 в Сочи она заняла третье место в гонке на 10 км и завоевала серебро в гонке на 30 км.

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане ей пришлось пропустить из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что серебро в скиатлоне завоевала россиянка Наталья Непряева. Это первая медаль для сборной России на Олимпиаде в Пекине. Третьей стала австрийка Тереза Штадлобер.