Йохауг высказалась о противостоянии с финкой на финише гонки классическим стилем на Олимпиаде
Норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине оценила прокат финки Кертты Нисканен, которая заняла второе место.
«Я бы могла с Никансен разделить золото, так как у нас разница была полсекунды. Жаль ее, все знают, как тяжело упускать победу с такой небольшой разницей. Вчера я сказала, что финки — мои главные соперницы в этой гонке. Я знала, что она будет сильным соперником», — цитирует Йохауг Yle.
Терезе выиграла золото, опередив Кертту на 0,4 секунды. Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место, уступив 0,1 секунды бронзовому призеру Кристе Пармакоски из Финляндии.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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