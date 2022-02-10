Йохауг высказалась о противостоянии с финкой на финише гонки классическим стилем на Олимпиаде

Норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине оценила прокат финки Кертты Нисканен, которая заняла второе место.

«Я бы могла с Никансен разделить золото, так как у нас разница была полсекунды. Жаль ее, все знают, как тяжело упускать победу с такой небольшой разницей. Вчера я сказала, что финки — мои главные соперницы в этой гонке. Я знала, что она будет сильным соперником», — цитирует Йохауг Yle.