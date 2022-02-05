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Сегодня, 14:40

Йоханнес Бе стоял отдельно от партнеров по сборной Норвегии на церемонии награждения

Йоханнес Бе стоял отдельно от партнеров по сборной Норвегии на церемонии награждения после победы в смешанной эстафете на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент
Церемония награждения сборной Норвегии.

Норвежские лыжники выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. На первую ступень пьедестала почета поднялись Марта Ройселанн, Тириль Экхофф, а также братья Йоханнес и Тарьей Бе.

При этом Йоханнес был вынужден находиться на расстоянии от партнеров по команде.

Ранее Бе попал в число тесно контактировавших лиц с теми, кто получил положительный результат теста на коронавирус по прибытии на Олимпийские игры в Пекин.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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