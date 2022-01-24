Российский лыжник Якимушкин рассказал, в какой гонке выступит на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Иван Якимушкин выложил пост в Instagram, в котором рассказал о планах на Олимпийские игры в Пекине.

«29-го вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на нее сейчас и направлена вся подготовка. Всем большое спасибо за поддержку, надеюсь, будет, чем порадовать», — написал Якимушкин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Классическая разделка состоится 11 февраля.