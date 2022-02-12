Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 04:47

Якимушкин: «Ощущал себя «пешеходом», не мог догнать людей, которых без оглядки пролетал на Кубке мира»

Российский лыжник Якимушкин оценил свое выступление на Олимпиаде-2022
Сергей Разин
корреспондент

Российский лыжник Иван Якимушкин подвел итоги выступления в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине. Якимушкин занял 13-е место.

«Знаю, что многие за меня переживали. К сожалению, порадовать не получилось, есть, что есть. Выступление на главном старте всегда ассоциируется с пиком формы и преодолением своих собственных прошлых пределов. А я ощущал себя «пешеходом», не мог догнать людей, которых без оглядки пролетал на Кубке мира. Оглядываясь назад, мне не в чем себя упрекнуть: я старался, получилось не то, возможно, не в ту сторону старался. Буду продолжать искать себя и пытаться, как минимум, вернуть то, что было. В конце концов и Олимпиада, и сезон, и карьера, продолжаются», — написал Якимушкин в Instagram.

Золотую медаль завоевал финский лыжник Иво Нисканен. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

Олимпиада
Иван Якимушкин
1
0
Читайте также
Почему тесты Валиевой пришли только после золота? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Норвежский журналист: «Проблема России в лидерах вроде Вяльбе, а не в Большунове»
Устюгов должен финишировать в эстафете с флагом. Это финал мечты
МИД РФ поддержал российских олимпийцев видеороликом под песню Queen
Тренеры сборной стали заложниками своего выбора. Вариантов на черный день у команды нет
«Не могу так уходить — остаюсь еще на четыре года». Пронзительное интервью чемпиона Сочи Третьякова
«Такого бледного Ковальчука я не видел никогда». Истории про ярчайшие матчи против чехов — победы и неудачи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежский журналист: «Проблема России в лидерах вроде Вяльбе, а не в Большунове»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости