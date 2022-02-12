Якимушкин: «Ощущал себя «пешеходом», не мог догнать людей, которых без оглядки пролетал на Кубке мира»

Российский лыжник Иван Якимушкин подвел итоги выступления в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине. Якимушкин занял 13-е место.

«Знаю, что многие за меня переживали. К сожалению, порадовать не получилось, есть, что есть. Выступление на главном старте всегда ассоциируется с пиком формы и преодолением своих собственных прошлых пределов. А я ощущал себя «пешеходом», не мог догнать людей, которых без оглядки пролетал на Кубке мира. Оглядываясь назад, мне не в чем себя упрекнуть: я старался, получилось не то, возможно, не в ту сторону старался. Буду продолжать искать себя и пытаться, как минимум, вернуть то, что было. В конце концов и Олимпиада, и сезон, и карьера, продолжаются», — написал Якимушкин в Instagram.

Золотую медаль завоевал финский лыжник Иво Нисканен. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.