Вылегжанин: «Обидно За Устюгова, но радостно за Терентьева. В 22 года стоять на пьедестале с Клебо и Пеллегрино!»

Чемпион мира по лыжным гонкам, трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал бронзу лыжника Александра Терентьева в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Очень обидно за Устюгова. Ему чуть-чуть не хватило до финала, а хотелось. Очень радостно за Терентьева. Первая Олимпиада, первая гонка, и все у него классно получилось. Думаю, что он очень доволен бронзой и тем, что в 22 года он стоит на пьедестале с опытными Клебо и Пеллегрино, которые брали Кубки мира в спринте. Александр зарекомендовал себя в начале сезона, сейчас середина — и он не проваливается, все идет хорошо. Через четыре года на Олимпиаде спринт будет уже классическим стилем, это его более сильная дистанция. Поэтому можно говорить, что у Терентьева есть еще возможность завоевать золото Олимпиады», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Ранее, 8 февраля, олимпийским чемпионом в спринте стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.