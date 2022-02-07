Вылегжанин оценил слова норвежского журналиста о том, что россиян не должно быть на Олимпиаде-2022

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин прокомментировал слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта, который заявил, что Александра Большунова и других его соотечественников не должно быть на Олимпиаде-2022.

«Я думал, что эта вся ситуация успокоится. Сколько лет прошло, здесь же уже вторая Олимпиада. Конечно, неприятно, что они говорят об этом, непонятные мысли и идеи. Наверное, хотят привлечь какое-то внимание к норвежским лыжникам. Раз они не могут заработать медали, то пытаются привлечь внимание таким способом», — приводит слова Вылегжанина «Чемпионат».

В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял россиянин Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен.

Во вторник, 8 февраля, пройдет женский и мужской спринт свободным стилем, начало — в 11:00 по московскому времени.