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Сегодня, 11:22

«Финиш был драматичным». Вылегжанин — о выступлении Непряевой

Вылегжанин назвал драматичным финиш Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Чемпион мира по лыжным гонкам, трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Финиш был драматичным. Она сделала все возможное — шла на четвертом месте последние метры, но проигрывала 10 секунд. До финиша отыграла много. Конечно, обидно не отыграть 0,1 секунду. Я думаю, она будет прокручивать это в мыслях, чего не хватило. Это спорт, через какое-то время, выйдя на другую гонку, она забудет об этом. Останется только спортивная злость, чтобы такое не получилось, и Наталья смогла выиграть еще одну медаль. Судя по гонке наши девушки неплохо готовы. Может, было слишком большое желание победить, поэтому первый круг они прошли намного быстрее, серьезнее. Видно, что вторую часть гонки прошли слабее, чем норвежцы или финны. Но наши спортсменки готовы бороться, они замотивированы и конкурентоспособные», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка Наталья Непряева финишировала на четвертом месте. Она уступила бронзовому призеру Кристе Пармакоски из Финляндии 0,1 секунды.

Олимпиада: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в лыжах, Чен взял золото в фигурке. Онлайн-трансляция 10 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Максим Вылегжанин
Наталья Непряева
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