Вяльбе: «Я все время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе женской сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022.

«Абсолютно счастливой буду после окончания Олимпийских игр. Просто счастлива безумно и девчонки тоже. Приятно было, когда мне писали: «Спасибо». Я все время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками», — сказала Вяльбе в эфире «Первого канала».

Она также заявила, что для всех спортсменов сегодняшняя мужская эстафета будет тяжелая из-за снега.

«Убегающая ли сегодня тактика? Здесь условия совсем другие, снег. Поэтому убежать будет очень-очень сложно. И вообще эстафета будет очень тяжелая для всех. Всегда есть напряжение на Олимпийских играх. Конечно, когда еще и какие-то коррективы по ходу погода вносит... Но здесь уже был один раз снег, мы уже готовили лыжи со свежим снегом. Поэтому будем надеяться, что ребята справятся с этой задачей», — добавила Вяльбе.

Золото сборной России в эстафете принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.