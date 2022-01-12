Вяльбе рассказала, почему жена Большунова не поедет на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, почему жена чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Анна не поедет с мужем на Олимпиаду в Пекине.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, почему жена чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Анна не поедет с мужем на Олимпиаду в Пекине.

Анна Большунова завершила карьеру в прошлом году, она сопровождала спортсмена почти на всех соревнованиях.

«Во время Игр у них не будет возможности встречаться, потому что те, кто будут жить в Олимпийской деревне, смогут посещать только стадион. Все закрыто, через забор точно никто лазить не будет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.