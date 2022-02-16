Вяльбе — о возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени: «У нас финал состоится! А у них — не знаю»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу информации о том, что финал Кубка мира в Тюмени будет отменен.

— В США сегодня писали, что этап Кубка Мира может быть перенесен из Тюмени. Связывают с нестабильной политической ситуацией между Россией и Украиной...

— На политические темы я ничего не комментирую. У нас финал состоится! А у них — не знаю.