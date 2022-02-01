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Сегодня, 20:02

Вяльбе: «Это не Олимпиада, это Corona Games, как русская рулетка»

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о жестких методах борьбы с коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине.

«Никогда так не нервничала. Я была на телефоне 24 на 7, особенно когда наши лыжники сдавали ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпиаду. Никогда не знаешь, вдруг кто-то переносит «омикрон» бессимптомно.

Думаю, до 20 февраля, пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится. Это не Олимпиада, это Corona Games. Это как русская рулетка. Также не исключено, что спортсмены будут получать ложноположительные результаты анализов, и стресс будет только усиливаться", — приводит слова Вяльбе Yle.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Соревнования по лыжным гонкам начнутся 5 февраля. В данном виде спорта разыграются 12 комплектов наград.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://yle.fi/urheilu/3-12295912
Коронавирус
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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