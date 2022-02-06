Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» отреагировал первую золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Было ожидание победы от всех ребят, которые вышли на старт. Большунов сто процентов должен был бороться за золотую медаль. Вся интрига закончилась на середине гонки. Если говорить о Денисе, то на прошлой Олимпиаде он хорошо проехал классический стиль. На коньковом он проехал еще лучше. Это было понятно, что тут ему будет легче. Да, были падения. Может, они связны с нервами. Там, где падал Денис, чувствовалась усталость в ногах», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Золотая медаль 25-летнего Александра Большунова стала первой для сборной России на Играх в Китае. Денис Спицов финишировал на второй строчке в скиатлоне. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.