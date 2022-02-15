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Сегодня, 09:05

Время начала командных спринтов в лыжах на Олимпиаде изменили из-за погоды

Роман Шишов
Корреспондент

Время начала квалификаций и финалов командных спринтов в лыжных гонках изменено из-за низкой температуры, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

Оба соревнования состоятся 16 февраля. Женские полуфиналы начнутся в 10.15 мск, гонка — в 12.15 мск. Полуфиналы у мужчин состоятся в 11.45 мск, гонка — в 13.35 мск.

В текущем сезоне Кубка мира состоялся один командный спринт. Первое и второе места заняли норвежцы, третьими стала сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых. На Олимпиаде в этой дисциплине Большунов побежит вместе с Александром Терентьевым.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220215/lyzhniki-1772831256.html
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