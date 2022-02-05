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Сегодня, 11:59

«Мы еще увидим Наталью с золотой медалью!» Матвеева — о втором месте Непряевой в скиатлоне

Матвеева прокомментировала серебряную медаль российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпиаде в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала серебряную медаль российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпиаде в Пекине.
«Я была уверена, что Наталья поборется сегодня за тройку. Так и получилось. Она огромная молодец. Поздравляем ее. Думаю, мы еще увидим Наталью с золотой медалью. Все в ее руках. Она сейчас будет еще разбегаться. Первая гонка всегда непонятная. Тем более трасса очень тяжелая из-за снега и условий. У Натальи еще все впереди. Если говорить о результатах Терезы, то у нее бывают моменты, где могут обыграть, но это все из-за рельефа, где она не может убежать. Здесь же сегодня получилось, что на длинных подъемах ей удалось сделать отрыв. Форма Терезы впечатляет», — сказала Матвеева «СЭ».
Ранее, 5 февраля, золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Наталья Матвеева
Наталья Непряева
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