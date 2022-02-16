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Сегодня, 16:27

Степанова объяснила свое высказывание про моторчик и шведского журналиста

Георгий Скобликов
,  
Владимир Пушкарев

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое высказывание про моторчик и шведского журналиста.

— Хотелось бы задать вопрос насчет шведского журналиста и по поводу вашего высказывания про моторчик. Что можете сказать? Вам не показалась, что это было слишком резко?

— Нет. Просто они ведут себя некрасиво по отношению к спортсменам. Я просто делаю поярче заголовок, чтобы они уже успокоились.

— В целом довольны своей работой?

— Да, конечно. Задача, ради которой я приехала на Олимпиаду, выполнена на что процентов.

— Какого это быть самой молодой лыжницей, олимпийской чемпионкой в истории?

— Очень неожиданно. Конечно, это была не главная цель. Главная цель была — хорошо выступить на эстафете. Все получилось.

—Что хотите пожелать тем лыжницам, которые еще там?

—Ничего не бойтесь, умейте мечтать. Я еще год назад не подозревала, что буду на Олимпиаде, а здесь стою перед вами с медалью сейчас. Кто бы мог подумать.

—Какие были ощущения, когда пересекла финишную черту?

—Полное опустошение эмоций, потому что мы так долго переживали, волновались и наконец-то все получилось.

Российская лыжница Вероника Степанова выиграла золотую медаль в эстафете в составе сборной. Воспитанница камчатской лыжной школы стала самой молодой чемпионкой Олимписких игр в лыжных гонках — 21 год и 39 дней.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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