Вероника Степанова прокомментировала победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу мужской и женской сборных России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Ну что, ненавистники, сомневающиеся, скептики и прочие диванные критики: теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна (Вяльбе), которую поддерживает государство и делом, и словом!? В которой отдают силы и умения тысячи тренеров на местах, растя новых большуновых, устюговых, ступак, непряевых и да, степановых? Нам есть, чем гордиться, мы должны гордиться сегодняшними успехами! И да, я обещала «догнать и перегнать» всех ближе к Олимпиаде 2026. Извините, что получилось раньше», — написала Степанова в Instagram.

Вчера, 12 февраля, золото выиграла женская российская команда. Сегодня, 13 февраля, победу одержала мужская сборная России.