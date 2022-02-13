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Сегодня, 12:11

Вероника Степанова прокомментировала победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде

Лыжница Степанова высказалась о победе мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Вероника Степанова.
Фото Dailyskier.com

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу мужской и женской сборных России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Ну что, ненавистники, сомневающиеся, скептики и прочие диванные критики: теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна (Вяльбе), которую поддерживает государство и делом, и словом!? В которой отдают силы и умения тысячи тренеров на местах, растя новых большуновых, устюговых, ступак, непряевых и да, степановых? Нам есть, чем гордиться, мы должны гордиться сегодняшними успехами! И да, я обещала «догнать и перегнать» всех ближе к Олимпиаде 2026. Извините, что получилось раньше», — написала Степанова в Instagram.

Вчера, 12 февраля, золото выиграла женская российская команда. Сегодня, 13 февраля, победу одержала мужская сборная России.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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