«За страну». Вероника Степанова о золоте в эстафете на Олимпиаде-2022

Степанова в Instagram поблагодарила команду за победу в эстафете.

Российская лыжница Вероника Степанова выложила пост в Instagram после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«За страну! Команда! Спасибо», — написала спортсменка.

Золото в эстафете сборной России принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова.

Серебряным призером Олимпиады-2022 стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.