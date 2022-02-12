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Сегодня, 12:29

«За страну». Вероника Степанова о золоте в эстафете на Олимпиаде-2022

Степанова в Instagram поблагодарила команду за победу в эстафете.
Анна Горшкова
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова выложила пост в Instagram после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«За страну! Команда! Спасибо», — написала спортсменка.

Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

Золото в эстафете сборной России принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова.

Серебряным призером Олимпиады-2022 стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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