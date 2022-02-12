Вероника Степанова: «Мечтайте о невероятном. И заставьте себя это невероятное достигать»

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями после завоевание золотой медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Ровно год назад, 12 февраля 2021 я стала чемпионкой мира среди юниорок.

Стала довольно уверенно, ожидаемо, планируемо и на любимой дистанции в 5 километров «коньком». Но если бы кто-то мне тогда сказал, что через год я побегу те же 5 км в эстафете на Олимпиаде — я бы рассмеялась в лицо.

ОК, откровенно говоря, именно так и было — рассмеялась, когда предложили помечтать о таком.

Мечтайте о невероятном. И заставьте себя это невероятное достигать.

Спасибо всем, кто заставил мечтать - их много, перечислю всех в отдельном посте, когда немного мысли улягутся, но Егора Владимировича Сорина обязана поблагодарить сегодня.

Он не простой, он бывает жестким, но он потрясающий специалист и отличный мотиватор!

Хотите чего-то достичь? Взаимодействуйте с амбициозными людьми!» - написала Степанова в Instagram.