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Первая медаль России: серебряный финиш лыжницы Непряевой в скиатлоне Олимпиады-2022

Появилось видео финиша серебряной медалистки Олимпиады-2022 Непряевой
Роман Шишов
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото AFP

Российская Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль Олимпиады в Пекине. 26-летняя спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив только норвежке Терезе Йохауг.

На финишном спурте Непряева обогнала австрийку Терезу Штадлобер, занявшую третье место.

Предлагаем вашему вниманию видео финишного отрезка российской лыжницы:

Наталья Непряева
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