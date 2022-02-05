Первая медаль России: серебряный финиш лыжницы Непряевой в скиатлоне Олимпиады-2022
Появилось видео финиша серебряной медалистки Олимпиады-2022 Непряевой
Российская Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль Олимпиады в Пекине. 26-летняя спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив только норвежке Терезе Йохауг.
На финишном спурте Непряева обогнала австрийку Терезу Штадлобер, занявшую третье место.
Предлагаем вашему вниманию видео финишного отрезка российской лыжницы:
СИЛЬНЕЙШИЙ ФИНИШ НАТАШИ ???— Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022
Какая же блестящая Непряева, которая выжала максимум. НЕВЕРОЯТНО ?
Как же волнительно это было ? pic.twitter.com/oRPmqFafY6
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