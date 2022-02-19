В МОК прокомментировали сокращение дистанции лыжного марафона на Олимпиаде-2022

Глава координационной комиссии Олимпиады-2022 Хуан Антонио Самаранч-младший прокомментировал сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде-2022.

«Конечно, мы сталкивались с проблемами, связанными с погодой, что мы можем наблюдать и сегодня. Мы перенесли командное соревнование в горнолыжном спорте и скорректировали 50-километровую лыжную гонку. Но, коллеги, надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром. Мы должны отмечать тот факт, что зима привносит в спорт то разнообразие, которого нет в летних Играх», — приводит слова Самаранча-младшего ТАСС.

Ранее старт гонки перенесли с 9.00 (мск) на час позже из-за неблагоприятных погодных условий. Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.