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Сегодня, 09:37

В лыжной сборной России утвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на Олимпиаде

Сборная России объявила составы мужской и женской лыжных команд на гонки с раздельным стартом на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

В сборной России по лыжным гонкам утвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Чемпионат».

Женская гонка на 10 километров классическим стилем состоится завтра, 10 февраля (начало — в 10.00 мск). От России участие в забеге примут Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Мужская гонка на 15 километров классическим стилем пройдет 11 февраля (начало — в 10.00 мск). За Россию выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4603627-v-lyzhnoj-sbornoj-rossii-podtverdili-sostavy-na-muzhskuyu-i-zhenskuyu-razdelki-na-oi-2022.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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