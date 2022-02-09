В лыжной сборной России утвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на Олимпиаде

Сборная России объявила составы мужской и женской лыжных команд на гонки с раздельным стартом на Олимпиаде

В сборной России по лыжным гонкам утвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Чемпионат».

Женская гонка на 10 километров классическим стилем состоится завтра, 10 февраля (начало — в 10.00 мск). От России участие в забеге примут Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Мужская гонка на 15 километров классическим стилем пройдет 11 февраля (начало — в 10.00 мск). За Россию выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.