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Сегодня, 12:40

В Госдуме отреагировали на первую золотую медаль сборной России на Олимпиаде-2022

Микеле Антонов

Депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в мужском скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

«Традиционно говорю, что наша команда одна из сильнейших в Пекине! Надежда была в том числе и на наших лыжников. Большунов и Спицов в невероятной форме! Медаль заслуженная. Мы всегда добивались результатов без допинга. Легков много раз ходил в суд и в итоге правда восторжествовала. Те скандалы больше имели политический окрас, что в спорте недопустимо. Наших спортсменов проверяли всегда, но русский дух и постоянные тренировки дают нам подобные результаты!» — сказал Терюшков «СЭ».

Золотая медаль 25-летнего Большунова в скиатлоне 6 февраля стала первой для сборной России на Играх в Китае. Денис Спицов финишировал на второй строчке в скиатлоне. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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